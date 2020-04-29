برلماني: مسلسل الاختيار أصاب الإخوان بالجنون

أشاد النائب محمد وهب الله، بمسلسل الاختيار، الذي حقق أعلى نسب مشاهدة مع بداية عرضه فى شهر رمضان المعظم، مطالبا بتكثيف مثل هذه الأعمال الوطنية على الشاشات، لفضح الإرهاب والتركيز على حجم التضحيات التي يبذلها الجيش من أجل الوطن.

وأضاف وهب الله، في تصريحات لـ"الوطن" أن المسلسل تناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن، وأصبح المواطنين في حالة شغف بشخصية البطل أحمد منسي بعد عرض المسلسل، وهو ما أصاب الإخوان بحالة جنان، نتيجة لتأثير المسلسل على الشارع المصري.

وأشار وهب الله، إلى أن نجاح المسلسل دليل قاطع على اهتمام المصريين بمثل هذه الأعمال الوطنية والقومية، التي تؤكد بطولات بواسل وصقور القوات المسلحة المصرية، وأنهم لا يترددون لحظة واحدة، فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

تجدر الإشارة، إلى أن مسلسل الاختيار، بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش"، الذى قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى، بطولة أمير كرارة في دور "منسى"، وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابى هشام عشماوى".