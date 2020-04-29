في الأسبوع الأول من "الاختيار".. مواقف مؤثرة للشهيد منسي

خلال 6 حلقات عرضت من مسلسل "الاختيار" الذي يسرد قصة الشهيد الأسطورة أحمد منسي، من بطولة الفنان أمير كرارة، تناولت أحداث المسلسل العديد من المواقف المؤثرة والهامة في مسيرة الشهيد منسي.

كانت بدايتها مع الحلقة الأولى التي ألقت الضوء على علاقة الشهيد منسي بالإرهابي هشام عشماوي، حينما كان ضابطا بالقوات المسلحة، وكيف كان تفكيرهما مختلفا منذ البداية، فالشهيد منسي يحافظ على أرض وطنه والوفاء لبلده بينما الإرهابي عشماوي لا يؤمن بأي شيء.

ثم تناولت الحلقات التالية عددا من المواقف الإنسانية التي جمعت الشهيد منسي بالجنود، وكيف كان يتعامل معهم بمبدأ أخ كبير، ويدعمهم ويشجعهم دوما.

كما ألقى الضوء على علاقة "منسي" بوالده، وجاء خلال أحداث الحلقة السادسة تألم "المنسي" الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة بعد علمه بإصابة والده الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم بالسرطان.

وكيف كان يتذكر المنسي لوالده بأنه دوما ما كان يدعمه ويقف بجانبه وبالأخص في عمله حينما كان مصابا في قدمه وقرر أن يلتحق بتدريب "سيل 2001" لقوات الصاعقة المصرية فدعمه والده، كما أوضحت الحلقة أمنية منسي بأن يظل بجانب والده أثناء مرضه إلا أنه يرى بأن حماية الوطن وأرضه فوق كل شيء، لذلك يقرر إخبار أشقائه بمرض والدهم ليكونوا بجانبه عند وجوده في سيناء.

وبنهاية الحلقة السادسة تم إلقاء الضوء على علاقة "منسي" بابنته أثناء إليها، وتم عرض مقطع فيديو بآخر الحلقة للشهيد منسي بشخصيته الحقيقية مع ابنته.

يذكر أن مسلسل الاختيار، مستوحى من أحداث حقيقة، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سنرجي.