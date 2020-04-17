رامي رضوان: مسلسل الإختيار أربك "الإخوان".. "هيوجعهم أوي"

حذر الإعلامي رامي رضوان، من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه الشهيد أحمد منسي، قبل انطلاق مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة حياته في شهر رمضان المقبل.

وقال رضوان خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "بعض المحللين تحدثوا عن استهداف مسلسلات رمضان في مصر، وما أبرز هذه الرؤية ممارسات قناة الجزيرة القطرية، بالتركيز على مسلسل الاختيار، الذي يلعب فيه الفنان أمير كرارة دور البطولة".

وأضاف، أن الشهيد أحمد منسي، هناك الكثير التي تحكى عنه، خاصةً أنه نفذ عمليات بطولية عديدة: "أدعي أن مسلسل الاختيار سيكون من الأعلى مشاهدة بين مسلسلات رمضان، الجزيرة قالت إنه سبب جدلًا، ولكن أنا أقول إن ذلك لم يحدث، بل إنه سبب ارتباكًا للإخوان، وهو ما نجده في التعليقات على الفيديو الذي شاركته القناة القطرية، والتي أظهرت تخوف جماعة الإخوان الإرهابية ومناصريها".

ولفت، إلى أن البعض أرجع هذا التخوف إلى أن الإخوان ترى أن المسلسل سيوجه لها صفعة أخرى: "بعض أراجوزات تركيا اللي كانوا مصريين، وشغالين في القنوات اللي هناك بيهاجموا المسلسل، والجزيرة قالت إنه أثار جدلًا في الوقت الراهن، وادعت أن اسرة الشهيد رفعت دعوى قضائية ضد أسرة المسلسل، والتقينا أمير كرارة يوم 14 الماضي".

وواصل: "وتحدثنا عن المسلسل، وتطرق إلى هذا الأمر، وكان رده واضحًا وصريحًا، حيث قال إنه التقى أصدقاءه من القوات المسلحة وزوجة الشهيد أحمد منسي لكي نتعرف على تفاصيل حياته: "ونص الحاجات اللي كان بيعملها كان هو هو بيعملها، وأصدقاءه الضباط، كلموني عن حياتهم مع منسي من أول ما قدموا في الكلية الحربية لحد ما خدموا في سيناء".

وأردف: "المسلسل هيتعرض وهيوجعهم أوي، وهذا الأمر يسعدنا كثيرًا، وكلنا في انتظاره، ونقول إن المسلسلات مستمرة في تركيا والمساجد مغلقة وظروفهم الاقتصادية من سيء لأسوأ، ولن نتحدث عن هذا الأمر كثيرًا، ونتمنى لكم ان تستمتعوا بالمسلسل".