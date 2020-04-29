الجيش الوطني الليبي يعلن وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، وقال إن أي خرق لوقف إطلاق من قبل الميليشيات الإرهابية سنتصدى له بشكل فوري وصارم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخباية مزيدا من التفاصيل.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن في وقت سابق، قبول "التفويض" الشعبي بقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وخروجه من اتفاق "الصخيرات"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي كلمة مصورة مقتضبة، أعلن حفتر أن "القيادة العامة تستجيب لإرادة الشعب رغم العبء الثقيل والالتزامات العديدة وحجم المسؤولية، وسنكون خاضعين لرغبة الشعب".