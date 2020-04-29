عضو "البحوث الإكلينيكية": نعمل على 7 أبحاث لعلاج "كورونا"

كشف الدكتور محمد الشناوى، مستشار وزير التعليم العالى للاتفاقات والتعاون الدولى، عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، أن المراكز البحثية التابعة بالجامعات أو أكاديمية البحث العلمى أو المركز القومى للبحوث، تعمل الآن على قدم وساق للإسراع فى إيجاد حلول تساعد فى مجابهة «كورونا».

وأوضح «الشناوى»، لـ«الوطن»، أن هناك 7 أبحاث علمية بشأن الفيروس، تتمثل فى الأبحاث التى تجرى على تحضير فاكسين للمرض، ودواء «أفيجان وفيرافيرا»، وكذلك أبحاث تجرى على التسلسل الجينى للفيروس، والفصل للبلازما من المرضى المتعافين، فضلاً عن أبحاث عقاقير مرض السل وتأثيره فى علاج «كورونا».

وتابع «الشناوى» أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يتابع عن كثب الإجراءات والخطوات التى تتم بصورة دورية، للعمل على حل مختلف المعوقات التى تواجه الباحثين والعلماء بمختلف القطاعات.

وبالنسبة لتحضير اللقاحات والأمصال، أوضح «الشناوى» أنها من أبرز الأبحاث التى يجرى فيها العمل على قدم وساق بالمعامل المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن تحضيره يسلك أكثر من طريق.

ولفت «الشناوى» إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع علماء الدولة والقطاعات المختلفة، تعمل على تجربة أكثر من طريقة للإسراع فى تحضيره، موضحاً أنه بالنسبة للتجارب على الحيوانات سيتم الإعلان عنها فى الاجتماع القادم مع الدكتور خالد عبدالغفار.

وأكد أن دواء «أفيجان» تمت تجربته على عدد من المرضى المصابين، لافتاً إلى أن نتائجه حتى الآن إيجابية، مؤكداً أنه أخذ جميع الموافقات من لجنة الأخلاقيات.