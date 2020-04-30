ازمة كورونا تهدد سوق الكتاب واتحاد الناشرين يبحث عن حلول  

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، إن أزمة كورونا الأخيرة كان لها تأثير مباشر على سوق صناعة الكتاب، خاصة مع توقف المعارض الداخلية والخارجية وتوقف كل الأنشطة الثقافية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف عبده أن مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين أطلق مبادرة دعم صندوق التكافل الاجتماعي للناشرين، وذلك لأنه أصبح من الضروري الوقوف جنبًا إلى جنب مع كل أعضاء الجمعية العمومية في حال تدهور أحوالهم الاقتصادية أو الوفاة أو المرض المزمن، وفي هذا الصدد دعونا مجلس إدارة اتحاد الناشرين أصحاب دور النشر للمشاركة في المبادرة وذلك بدفع التبرعات التي يرغب أصحاب دور النشر دعم الصندوق وتواصلنا مع وزير التجارة والصناعة لدعم الناشرين بقروض ميسرة.

ومن جانب آخر، تم إعداد لائحة ستكون حجر الأساس الذي سيتم من خلاله تحديد أوجه صرف هذه المبالغ من صندوق تكافل الناشرين.

من جانبه، قال علي عبدالمنعم رئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين، إن اللجنة عقدت اجتماعا أونلاين أمس، للوقوف على ما تم من إجراءات خلال أزمة كورونا الحالية لتطوير العمل سواء من خلال دعم الناشرين وتدريبهم ودعم مبادرات بيع الكتب أون لاين في إطار مبادرة خليك في البيت مع خير جليس، وتم الاتفاق على استمرار التواصل مع منصات التدريب أونلاين للحصول على أفضل العروض.

كما تم الاتفاق على استكمال دراسة آليات إقامة دورات في اللغة الإنجليزية وطلب عروض أسعار من الجهات والأفراد الذين تواصلوا مع اللجنة في الفترة السابقة لعرضها على المجلس، إلى جانب الموافقة على مشروع بوابة التجارة الإلكترونية والموقع الرسمي للاتحاد لما لهما من أهمية كبيرة في الوقت الحالي، والبدء في تجهيز استبيان لتقييم شركات الشحن والتوصيل التي تتعامل معها دور النشر المصرية، وتجهيز قاعدة بيانات خاصة بهم لتعميمها على الجمعية العمومية، والانتهاء من قاعدة بيانات الشركات الخاصة بالنشر والتوزيع للكتب الصوتية، وسيتم تعميمها الأسبوع المقبل.