تعرف على اتجاهات السائح للسفر خلال الفترة المقبلة

كشف ريمون نجيب مدير أحد الفنادق الكبرى، عن تغيير اتجاهات السائح بالنسبة للمقاصد السياحية التي سيزورها خلال الفترة المقبلة عما كان يتوجه إليها قبل ظهور فيروس كورونا.

وأضاف ريمون أن السائح سيبحث بعد ذلك تلقائيا عن المناطق السياحية الأقل ازدحاما، خاصة بعد الفترة الكبيرة التي قضاها حذرا وغير مخالط لأعداد كبيرة من البشر وهو ما خلق لديه تخوف نفسي طبيعي من الازدحام، كما أن السائح سيبحث عن المناطق المفتوحة و البيئة الطبيعية الأقل تعرضا للتلوث والأماكن التي بها طبيعة وخضرة ومناخ ممتاز وخاصة التي يقل فيها التأثير البشري على البيئة، كما سيزداد الطلب على المناطق الساحلية غير المكدسة مثل الجزر والمحميات والمناطق الساحلية.

وأشار ريمون إلى أن الدول السياحية التي بها رعاية صحية متميزة ستكون الأكثر جذبا للسياح، خاصة بعد إخفاق بعض الدول السياحية الكبرى في التعامل مع الأزمة السابقة وفشلها في السيطرة على كورونا، موضحا أن عدد المسافرين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة سينخفض بشكل كبير.

وأشار إلى أن السائح سيبحث أيضا عن الفنادق التي تعطي مميزات الإلغاء المجاني للحجوزات أو الإلغاء بدون مصاريف قبل الوصول بأيام تحسبا لقيامه بإلغاء رحلته في أي وقت، لافتا إلى أن نمط السياحة الصحية ستكون من أولويات السفر خلال الفترة المقبلة.

وأكد ريمون أن النظافة العامة للمقصد السياحي والفندق ستكون من أهم المحفزات لاختيار السائح للبلد الذي يتوجه إليه، مشيرا إلى أن السائح لن يتوجه للمقاصد ذات السعر المنخفض بل سيكون همه الأكبر البحث عن الجودة والخدمة المتميزة.

وتابع "ستزداد الحجوزات عن طريق محركات الحجز الإلكتروني وسينخفض نسب الحجوزات عن طريق المكاتب السياحية، كما سينخفض التعامل بالعملات الورقية وازدياد استعمال وسائل الدفع الالكتروني".

وأوضح أن الطلب على الفنادق التي تقدم خدمة البوفيه المفتوح سيقل في مقابل المطاعم المتخصصة ذات الجودة والتي لديها معايير الجودة والسلامة والنظافة مرتفعة.