البرلمان يستعد لبيان فرض الطوارئ بإجراءات احترازية لمواجهة كورونا

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته البرلمانية يومي الأحد والاثنين المقبلين، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

حرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على تعقيم كل قاعات المجلس والتى ستشهد انعقاد بعض اللجان البرلمانية وأبرزها اللجنة العامة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، فيما تم تزويد البوابات الرئيسية للمجلس بشارع قصر العينى بطاقم طبى، لقياس درجة الحرارة للنواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين قبل دخولهم، فضلا عن توزيع كمامات طبية لارتدائها داخل أروقة المجلس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة البرلمانية الأحد المقبل عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بيان فرض حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

نبه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بضرورة حضور النواب باكرا، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى خلال الجلوس داخل القاعة.

كانت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي، قد راجعت في الساعات الماضية الإرشادات اللازمة لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية، كما تم ربط قاعة المجلس الرئيسية بقاعة الشورى من خلال الصوت والصورة تحسبا لزيادة عدد الحاضرين.

وتم تركيب 5 ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوى الإعاقة.

كما تضمنت الإجراءات تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية، كما تم التوسع في إتاحة تقديم جميع الأدوات البرلمانية إلكترونيا عن طريق التابلت المخصص لكل نائب.