تحرير 5 محاضر تموينية وإعدام منتجات منتهية الصلاحية في الباجور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، حملة تفتيشية ومرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تكثيف وشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية وضبط الأسعار بالأسواق، وتحت إشراف محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وتمكنت الوحدة المحلية بالاشتراك مع إدارة تموين الباجور والإدارة الصحية ومكتب متابعة رئيس المركز، من تحرير عدد 5 محاضر تموينية متنوعة وضبط وإعدام عدد من المنتجات منتهية الصلاحية وتم التحفظ على عدد من السلع لعمل اختبار عينة للتحقق من سلامتها.