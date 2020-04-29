من مقلب للقمامة.. خطة محافظة المنوفية لتحويل أرض عرفة إلى مظهر حضاري

كانت مقلبا للقمامة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومنذ اليوم الأول، لتولي اللواء إبراهيم أبو ليمون، قيادة المحافظة، قرر تحويل تلك الأرض، إلى مظهر حضاري، للاستفادة من تلك المساحة الكبيرة لصالح المحافظة، واستخدامها كفرصة واعدة للاستثمار داخل محافظة المنوفية.

استطاعت محافظة المنوفية، رفع أكثر من 8000 طن مخلفات، وتم نقلها إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، استجابة لطبات الأهالي، وتفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع رجال الأعمال.

وأكد محافظ المنوفية، أن رفع مخلفات أرض عرفة بداية للخطة المعدة، من المحافظة للقضاء نهائياً على جميع تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم، بهدف الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، بنطاق المحافظة.

وكان محافظ المنوفية، تفقد أعمال منطقة أرض عرفة، مؤكدا اعتماد ما يقرب من 5 ملايين جنيه لسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة، ورصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية، مشددا على رئيس حى غرب، بالانتهاء من تسوية المنطقة المجاورة لمدارس عرفة، ورفع تراكمات الهدم فى موعد غايته نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه سيتم إنشاء سور حديدى حول المنطقة ورصيف مشاة وزراعة عدد من أشجار النخيل لإضفاء مظهر حضارى بالمنطقة، موضحا أنه سيتم وضع حلول مختلفة خارج الصندوق، من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك الأرض، وتنمية موارد المحافظة من خلالها.