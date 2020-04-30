أبرزهم "ريهام وزياد".. قصص حب غير سوية "من طرف واحد" بدراما رمضان 2020

شهدت دراما رمضان هذا العام، بعض قصص الحب غير السوية، والتى اقتصرت على المشاعر من طرف واحد فقط، بعد أن يعترف الطرف الثاني بالحب وقد تعاطف الجمهور مع بعض هذه الحالات بشكل واضح بعد عرض الأحداث، وفى التقرير التالي نوضح أبرز تلك العلاقات :-

- ريهام وزياد

تفاعل السوشيال ميديا مع شخصية "ريهام" التى تجسدها الفنانة أيتن عامر خلال أحداث مسلسل "فرصة تانية"، حيث أنها تحب "زياد" أحمد مجدي من طرف واحد، وتظل وراءه وتطلب منه الزواج إلا أنه لا يحبها ويعترف بذلك أمامها عديد المرات، ولكنها ترفض أن تتركه وتطارده فى كل مكان .

- "أرشميدس وجيلان"

ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، يحب "ارشميدس" الشخصية التى يجسدها محمد كيلاني، لأستاذة جيلان المدرسة بمدارس "فلانتينو"، حيث يقوم بتتبعها ويراسلها ويعبر لها عن حبه، وذلك في ظل تجاهلها وصدها له لعملها بأن تلك العلاقة غير ناجحة، خاصة أن الفارق بينهما حوالي 12 عاماً.

- حمادة ونادية

يعيش الفنان إسلام إبراهيم "حمادة" قصة حب من طرف واحد مع "نادية" شقيقة نيللي كريم فى مسلسل بـ"100 وش"، وحاول أكثر من مرة أن يعترف لها، ولكن الخجل يكون حائل بينهما، ويستمر "حمادة" فى مراقبتها من بعيد دون أن يقترب منها .

- حسن ونهى

فى مسلسل "لما كنا صغيرين"، تحب "نهى" التى تجسد دورها الفنانة نسرين أمين، "حسن" الذى يجسد دوره نبيل عيسى، إلا أنه يدخل معاها فى علاقة غير شرعية حتى تحمله منه ويرفض إعلان الزواج، حتى يتم قتلها.

- صباح وزين

تحب "صباح" الشخصية التى تجسدها الفنانة سهر الصايغ، "زين" يوسف الشريف فى مسلسل "النهاية"، ولكنه حب من طرفها فقط، فيتركها ويتزوج غيرها، إلا أنها تصمم على أن تجمع بينهما قصة حب فيرفضها بشدة، فتقرر أن تصنع من "روبوت" ليعيش معها باقي حياتها دون أن يتركها.

- كريم وملك

يعترف "كريم" الذى يجسد دوره الفنان عمر الشناوى لـ "ملك" بحبه لها ضمن أحداث مسلسل "فرصة تانية"، ولكنها ترد عليه مباشرة بأن ما يشعر به هو مساعدته له وشكر وامتنان وعرفان بالجميل، ويتأكد بأن مشاعره من طرف واحد فقط .