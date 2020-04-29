مخرج "فرصة تانية": بعد ظهور ياسمين صبري مع رامز مشاهدات المسلسل زادت

عبّر مرقس عادل، مخرج مسلسل "فرصة تانية"، عن سعادته، لردود الأفعال الإيجابية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرض المسلسل، مع بدايات شهر رمضان الكريم.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، هبة مجدي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وقال المخرج مرقس عادل، لـ"الوطن"، إنه تلقى اتصالات هاتفية ورسائل تهنئة للبدايات المبشرة لمسلسل "فرصة تانية"، سواء من مواطنين، أو من أصدقاء وزملاء بالوسط الفني.

وعن ظهور ياسمين صبري، في إحدى حلقات برنامج المقالب لـ"رامز مجنون رسمي"، قال مرقس عادل، ضاحكًا: كنا تريند قبلها، ومع ظهور ياسمين صبري مع رامز، المشاهدة زادت، لأن في ناس بدأت تسأل على مواعيد المسلسل، وده "بيخلي العمل يسمّع".

وتدور أحداث مسلسل "فرصة تانية"، والذي يعرض على قنوات cbc، on، حول "ملك" ياسمين صبري، التي تفسخ خطبتها من "زياد" أحمد مجدي، بعد خيانته لها مع "ريهام" آيتن عامر، وزواجه منها، ويوم حفل الزفاف، تنقلب سيارة "ملك" وتصاب بفقدان الذاكرة.