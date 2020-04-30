عزل منزل بالقليوبية بعد إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالدير بطوخ، التابعة لمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الإدارة الصحية بطوخ والطب الوقائي، باتخاذ التدابير اللازمة لعزل منزل بقرية الدير بعد ثبوت إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا.

وأشار محمد الغنام رئيس الوحدة المحلية بالدير، بأنه فور تلقي نبأ إيجابية الحالة المصابة، والذي كان يعمل بمصنع بمدينة مسطرد، تم إبلاغ اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ، والذي أعطى تعليماته فورا بتوفير كافة الإمكانيات لأسرة العامل وتقديم كافة أنواع الدعم المعنوى وتوفير جميع السلع الغذائية.

كما تم التنسيق مع الإدارة الصحية والطب الوقائي، وتم تطهير المنزل والشوارع المحيطة، وأخذ مسحات لجميع أفراد الأسرة والمخالطين للتأكد من سلامتهم.