في نقاط.. تعرف على قواعد جامعة سوهاج بشأن الرسائل البحثية للطلاب

أقرت جامعة سوهاج، اليوم، قواعد استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني برسائل بحثية لسنوات النقل لجميع الكليات، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وتستعرض "الوطن" التصور الذي وضعته الجامعة في النقاط التالية:

1- تقوم كل كلية بإعلان المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة للموضوعات البحثية لكل مقرر، ويمكن للطلاب رفع الموضوعات البحثية بخط اليد أو إليكترونيا بعد تحديد الموضوعات البحثية لكل مقرر بالتنسيق مع القسم المختص وذلك بدءًا من 1/5/2020م وحتى 7/5/2020 على ألا تقل الموضوعات المطروحة لكل مقرر عن 3 موضوعات وألا تزيد عن 10 موضوعات وبحد أقصى (10) صفحات للرسالة البحثية بدون صفحة الغلاف.

2- بالنسبة للمقررات التي يشارك فيها أكثر من عضو هيئة تدريس أو أكثر من قسم علمي وتعامل كورقة امتحانية واحدة يقوم الطالب بتقديم دراسة بحثية وحيدة على أن تقوم الكلية بوضع آليات اختيار موضوعات البحث وتقييمه.

3- بدء رفع الرسائل البحثية على المنصة الالكترونية والتي سيتم نشرها لاحقا، وذلك ابتداء من 31/5/2020 وفقا لجدول زمني سيتم نشره لاحقا، تبعا لأعداد الطلاب للفرق والكليات، يحدد من قبل مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالجامعة.

4- أن يكون تقييم الرسائل البحثية "ناجح أو راسب" دون إعطاء درجات وأن يراعى فى التقييم الدقة وعدم قبول أى رسائل بحثية إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا.

5- في حالة عدم قبول الرسالة البحثية يتاح للطالب فرصة للتقدم مرة أخرى في موضوع آخر، وفى حالة عدم قبول الرسالة للمرة الثانية يعتبر راسبا فى المقرر وتطبق عليه اللوائح المنظمة لأوضاع الطلاب الراسبين.

6- فى حالة عدم تقدم الطالب برسالة بحثية يمنح فرصة أخرى وحيدة مع الطلاب المتقدمين للمرة الثانية.

7- بالنسبة للطلاب ذوي القدرات الخاصة يتم معاملتهم نفس معاملة طلاب سنوات النقل والسنوات النهائية .

8- إضافة الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الأول الحاصل عليها الطالب إلى مجموع الفرقة والمجموع التراكمي وتطبق على المواد التي أدى الطالب فيها الامتحان قواعد الرأفة (إن وجدت) وذلك بعد انتهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني على أن تحتسب أساس مجموع درجات المقررات التى أدى فيها الطالب الامتحان وليس على أساس مجموع درجات العام كله، وتطبق قرارات مجلس الجامعة بشأن قواعد الرأفة.

9 - تشكل لجنة من قبل رئيس الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد السابقة وتلقى الاستفسارات من الكليات بشأن تطبيقها والنظر فى تظلمات الطلاب.

* قواعد الطلاب بنظام الفصول الدراسية سواء لسنوات النقل أو النهائية.

*أولا: طلاب سنوات النقل:-*

1- إلغاء كافة الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني واستبعاد الدرجات التي كانت مقررة لها من مجموع الدرجات في كل السنوات الدراسية ومن المجموع التراكمي .

2- مقررات الفصل الدراسي الثاني والتي لا تكون متصلة من الفصل الدراسي الأول يتم تقييم جميع هذه المقررات " ناجح أو راسب".

3- في حالة إذا كان المقرر له جزء عملي أو تدريب عملى يؤجل أداء ذلك لحين انتهاء تعليق الدراسة ويرصد تقييم الأجزاء الاخرى دون العملي " ناجح /راسب (غير مكتمل)، وعند أداء امتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية بالكليات يتم تقييم المقرر وحدة واحدة " ناجح أو راسب".

4- في حالة إذا كان المقرر مستمر وممتد من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني يتم تقييم المقرر بالكامل في نهاية الفصل الدراسي الثاني "ناجح أو راسب".

5- في حالة إذا كان المقرر مستمر وممتد من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني وأدى الطالب امتحان في الجزء الأول من المقرر في الفصل الدراسي الأول يتم إضافة ما حصل علية الطالب من درجات إلى المجموع التراكمي للطالب ويتم تقييم الجزء الثاني من المقرر بالفصل الدراسي الثاني " ناجح أو راسب" .

6- في حالة إذا كان المقرر مستمر وممتد من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني وله جزء عملي أو تدريب عملي يؤجل أداء ذلك لحين انتهاء تعليق الدراسة، ويتم تقييم الأجزاء الأخرى ويرصد في شهادة الدرجات " ناجح أو راسب (غير مكتمل)" وبعد الانتهاء من أداء الجزء العملي أو التدريبات العملية يقيم وحدة واحدة " ناجح أو راسب".

7- في حالة إذا كان المقرر عملي بالكامل يتم تقييم الطالب في المقرر " ناجح أو راسب (غير مكتمل) " وعند أداء الامتحانات العملية يتم تقييم المقرر وحدة واحدة " ناجح أو راسب ".

8- أنه في جميع الأحوال لا يحول عدم أداء الطلاب للأجزاء العملية والتدريبات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع ضرورة قيام الكلية بوضع القواعد المنظمة لأداء التدريبات والامتحانات العملية حتى قبل التخرج.

9- في حالة إذا كان الطالب محمل بمقررات تخلف من فصول دراسية سابقة؛ يؤدى الطالب الامتحان في هذه المقررات بعد انتهاء تعليق الدراسة، ويرصد له درجة وتقدير مادة التخلف طبقا للوائح الكليات، وتؤخذ هذه المواد في الاعتبار عند تطبيق قواعد الرأفة.

10- في حالة إذا كان الطالب باقي للإعادة أو متقدم من الخارج يؤدى الامتحان في المقررات الخاصة به سواء كانت تخص الفرقة المقيد بها أو مواد تخلف بعد انتهاء تعليق الدراسة وتطبق قواعد الرأفة على السنة كامله طبقا للوائح الكليات، ويعامل نفس المعاملة الطالب المتقدم بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، أما الطالب المتقدم العام الماضي بعذر مقبول عن الفصل الدارسى الثاني بالكامل يعامل معاملة الطالب المستجد.

11- إذا تقدم الطالب بعذر مقبول عن إداء امتحان مقرر من مقررات الفصل الدراسي الثاني (بشرط الا تكون مادة تخلف) يسمح للطالب بتقديم الرسالة البحثية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة ويقيم هذا المقرر " ناجح أو راسب".

*ثانيا طلاب الفرقة النهاية:*

1- تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل أو مقررات مواد التخلف او المقررات التحميليه لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة .

2- الكليات التى بها مشروعات تخرج يتم تسليم المشروع وفقا للقواعد التى تضعها الكلية المعنية فى هذا الشأن.

*قواعد لطلاب الكليات بنظام الساعات المعتمدة :

*أولاً: طلاب سنوات النقل*

1- طلاب سنوات النقل بنظام الساعات المعتمدة الذين لا تحتوى مقررات الفصل الدراسي الثانى على مقررات متصلة من الفصل الدراسي الاول يتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثانى بالرسالة البحثية ويقيم الطالب " ناجح أو راسب"، واستبعاد الدرجات التي كانت مقررة لها من مجموع الدرجات في كل السنوات الدراسية ومن المجموع التراكمي.

2- طلاب سنوات النقل بنظام الساعات المعتمدة الذين تحتوى مقررات الفصل الدراسي الثانى على أى مقررات متصلة من الفصل الدراسي الاول يتم تقييم الطالب فى نهاية الفصل الدراسي الثانى " ناجح أو راسب" .

3- عدد الساعات المعتمدة التى يتم تقييمها " ناجح أو راسب " هى عدد الساعات المعتمدة لهذا الفصل وفقا للائحة الداخلية للكلية أو البرنامج بصرف النظر عن المعدل الفصلى أو المتطلب السابق .

4- فى حالة إذا كان الطالب مسجل بعدد من الساعات تفوق الحد الاقصى لعدد الساعات التى تسمح بها اللائحة الداخلية للكلية بالفصل الدراسى الثانى يتم تقييم ساعات الفصل الدراسى الثانى " ناجح او راسب " ، وبالنسبة للساعات الزائدة ترصد لها فى كشف الدرجات (غير مكتمل) ويؤدى الطالب فيها الامتحان بعد انتهاء تعليق الدراسة ويحصل فيها على الدرجة والتقدير الفعلي.

5- فى حالة إذا كان الطالب مسجل عدد ساعات معتمدة اقل من الحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة يضاف الى الطالب باقي الساعات المعتمدة ليصل الى الحد الأقصى بشرط أن تكون من نفس مقررات الفصل الدراسى الثانى ويتم تقييم هذه الساعات " ناجح أو راسب".

6- إذا كان الطالب مسجل مقررات من مستويات دراسية أخرى أو يعيد مقررات بغرض التحسين يؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات بعد انتهاء تعليق الدراسة ويرصد له درجات وتقييم المقرر طبقاً للائحة.

7- فى حالة إذا كان المقرر له جزء عملى أو تدريب عملى يؤجل اداء ذلك لحين انتهاء تعليق الدراسة ويرصد ما تم تقييمه للاجزاء الاخرى دون العملى " ناجح او راسب (غير مكتمل) " وبعد اداء الجزء او التدريب العملى يقيم المقرر وحدة واحدة " ناجح أو راسب " .

*ثانياً: طلاب الفرقة النهائية:

* 1- بالنسبة لطلاب الفرق النهائية تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

2- الطلاب المسجلون فى الفصل الدراسى الثاني كفصل دراسى اول فى السنة النهائية يتم معاملتهم كطلاب السنوات النهائية.

3- في حالة الكليات التي بها مشروعات تخرج يتم تسليم المشروع وفقاً لما تحدده الكلية المعنية.

*القواعد التي وضعها مجلس الجامعة لطلاب كلية الطب البشرى شملت الاتي :

*اولا :طلاب سنوات النقل:* - وتشمل طلاب سنوات الفرقة الاولى والفرقة الثانية والفرقة الثالثة .

- تلغى كافة الامتحانات التحريرية والشفوية التى كان من المزمع عقدها فى الفصل الدراسى الثانى واستبعاد الدرجات التى كانت مقررة من مجموع السنوات الدراسية ( التراكمى ).

*• طلاب السنة الاولى والثانية ( لائحة جديدة )*

1- تحسب درجات البلوكات للفصل الدراسي الأول وتقديراتها كمقررات منتهية وتضاف الى مجموع الفرقة والمجموع التراكمي.

2- فى حالة البلوكات التى يتم أداء الامتحان فيها بالفصل الدراسي الثاني يتم التقييم " ناجح أو راسب "وفقا لبديل الرسائل البحثية.

3- بالنسبة للطلاب الباقين للإعادة والمتقدمين بأعذار مقبولة عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى يتم أداء الامتحان بعد انتهاء تعليق الدراسة ويتم التقييم طبقا للدرجات الفعلية التي حصل عليها الطالب.

4- فى حالة تقديم الطالب عذر مقبول عن اداء امتحانات بلوكات الفصل الدراسي الثانى (بشرط الا تكون مادة تخلف) يسمح للطالب بتقديم الرسالة البحثية بعد انتهاء فترة العذر، ويقيم هذا المقرر " ناجح أو راسب".

*• طلاب الفرقة الثانية (لائحة قديمة)* 1- يتم امتحان الطلاب بالطريقة التقليدية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

*• طلاب الفرقة الثالثة ( لائحة قديمة )* 1- يتم تقييم مقرارات المستمرة والممتدة فى نهاية الفصل الدراسي الثاني بنظام الرسالة البحثية ويكون التقييم لها " ناجح او راسب ".

2- الجزء عملى أو التدريب عملي أو إكلينيكي يتم استكماله بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة او فى بداية العام الجامعى الجديد ويتم تقييمه من خلال امتحان عملى " ناجح او راسب على الا يحول عدم اداء الطالب للامتحانات العملية من انتقاله للفرقة الدراسية الأعلى .

3- يتم إضافة درجات اعمال السنة التي حصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الاول " 20% "تضاف الى المجموع التراكمى.

*ثانيا طلاب الفرقة النهائية.*

• يعامل طلاب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة معاملة طلاب الفرقة النهائية ويؤدى هؤلاء الطلاب الامتحانات عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة طبقا لما هو وارد فى لائحة الكلية.

*طلاب التعليم المدمج والمفتوح والدراسات العليا والوافدين*

1- بالنسبة لطلاب التعليم المدمج والتعليم المفتوح وطلاب التأهيل التربوى بكلية التربية وطلاب التأهيل التربوى بكلية التعليم الصناعى والمقرر، تؤجل الامتحانات فى الفصل الدراسي الثاني لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة على ان يكون الامتحان وفقا للإجراءات العادية المتبعة فى ذلك.

2 - بالنسبة لطلاب الدراسات العليا تؤجل الامتحانات التى كان مقرر عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة على الا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

3- بالنسبة للطلاب الوافدين ينطبق عليهم نفس قواعد سنوات النقل والنهائية، وفى حالة عدم قدرة طلاب سنوات النقل عن تأدية الامتحانات العلمية والتدريبات العملية او الإكلينيكية الخاصة بالفصل الدراسي الثانى بسبب ظروف قهرية تقوم الكليات بتنظيم اداء ذلك فى فترات لاحقة على ان لا يحول ذلك من انتقالهم للفرق الدراسية الأعلى. أما طلاب السنوات النهائية إذا حالت الظروف دون تواجدهم فى مصر وقت انعقاد الامتحانات على الكليات عقد امتحان استثنائى لهم عندما تسمح الظروف بذلك.