والدة الشهيد محمد صلاح: كان متدينا وخلوقا.. و"بيحب البطل أحمد منسي"

أجرى مراسل برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" لقاء مع أسرة الشهيد محمد صلاح، بطل الكتيبة 103.

وقالت والدة الشهيد عن نجلها الشهيد: "محمد كان خلوقا ومتدينا بشهادة الجيران والأصدقاء وقادته، فرحت جدا لما عرفت إن فيه مسلسل هيجسد شخصية العقيد منسي وأبطال معركة البرث".

وأضافت: "بعد استشهاد محمد صلاح، إخوته وجدوا بوست عبر صفحته على فيس بوك لدعم منسي بعد إصابته، كان يحبه جدا ويعتبره مثله الأعلى".

وتابعت: "الإرهاب مش هيكسرنا، بالرغم إني مفرحتش بابني وماتجوزش بس أنا فخورة بيه"، مشيرة إلى أن الشهيد خدم في سيناء منذ 2015 حتى استشهد في 2017، ونفذ العديد من المداهمات مع الشهيد العقيد منسي، وغيره من القادة مضيفة، "ابني كان بيصلي ومتدين ومكانش بعيد عن ربنا".

وتحدث المهندس أحمد صلاح، شقيق الشهيد، عن شقيقه وزملائه: "مجموعة الكتيبة 103 كلها كانت أبطال، ومنسي ورجاله قدموا بطولات"، مشيرا إلى أن الممثل الذي جسد دور الشهيد محمد صلاح في مسلسل "الاختيار" تواصل معه للتعرف على أبعاد شخصية الراحل.