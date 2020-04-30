تواضروس: وباء كورونا "رحمة من الله بالبيئة".. النجاة منه في يد ربنا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يصنف في العلوم الإنسانية بأنه من الكوارث المحدودة، ربما أراد الله أن يُنظم به شيء، ولاحظنا مؤخرًا أن البيئة تجددت، وعندما صوروا الشواطئ من أعلى ظهرت المياه على طبيعتها النقية وألوانها الجميلة، "ده في حد ذاته رحمة بالبيئة".

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن حل أزمة الفيروس والنجاة منه ليست في يد العلماء أو رجال الدين على حد سواء، بل في يد الله، "ربنا هو اللي هيدي حل ممكن يوقف به نشاط الفيروس ده، وهو اللي هيساعد الباحثين والعلماء في إنتاج اللقاح والدواء الخاص بالفيروس، الأمر كله بيد الله".

وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه لم يفكر مطلقًا أو يخطر على بال أحد أن تُغلق الكنائس، فإغلاقها الأخير كان الأول منذ 100 سنة الأخيرة على الأقل، ولم يتم اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي، بل تم عمل ثلاثة اجتماعات، في 5 مارس و20 مارس و2 إبريل، أي تقريبًا كل أسبوعين، من أجل تقييم الموقف، وتم اتخاذ القرار بتعليق عمل الكنائس خوفًا على صحة المواطنين.