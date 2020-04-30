شوقي يعلق على جروب حل امتحانات "أولى وتانية ثانوي": أفقدوا أنفسهم الفرصة بأيديهم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجروب الذي أنشأه بعض الطلاب والذي يتم فيه حل الامتحانات التي تعقدها الوزارة لهم الكترونيا، واعلن عن هذا الجروب على صفحة بها 90 ألف طالب: "الأزمة دي ليها شقين، شق تعليمي وآخر تربوي قائم على المبادئ".

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تحدث عن تلك الأزمة التي حدثت منذ 3 سنوات ونوه كثيرا عنها: "فيه كثير من الطلاب بيجيبوا نمر مايستهلوهاش، وده أصبح واقع"، موضحا أن تلك الصفحة يراها الجميع دون استحياء: "الغش في الامتحانات عيني عينك، والجروب ده بابليك وعليه 90 ألف طالب من طلبنا بالرغم أن الأمتحان إلكتروني وبكتاب مفتوح والمنهج مختصر.. مفيش أسهل من كدة، ودول بيفقدوا نفسهم الفرصة بأيدهم واختيارهم".

وأكد أن الطلاب الذين سعوا إلى الغش عبر تلك الصفحة قد تناسوا بأن تلك السنة هي سنة نقل: "أحنا بنديهم فرصة جيدة علشان يتدربوا لأنهم ولما يطلعوا سنة 3 ثانوي مش هيقدروا يغشوا"، مشيرا إلى أن حديث "من غشنا فليس منا" هو كلام حقيقي: "أحنا بنناشد المجتمع أنه لا يحرم نفسه من التعليم باختياره".

وتابع: "مش هنحط كاميرا ونراقبة، مش ده الهدف اللي أحنا بنعمله، أحنا عايزين من تلقاء نفسه يبقي عنده شعور أنه يبقي عيب أنه يحط أسمه على حاجة مش هو اللي بيعملها أو مش تعبان فيها، وهو كده بيحرم نفسه من التعليم باختياره".