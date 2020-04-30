تواضروس: لا نية لفتح الكنائس حاليا.. ونعمل على منظومة للعودة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا نيه لفتح الكنائس في الوقت الحالي نظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن من الممكن أن يتم افتتاحها مستقبلا، عندما تهدأ الأمور نوعًا ما، وتقل الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على أن العودة يجب أن تكون تدريجية من أجل الحفاظ على أزمة العدوى، لأنها قائمة وموجودة.

وأضاف تواضروس، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الكنائس عند عودتها يجب ألا تكون مزدحمة، وهناك اقتراح بحضور عدد من الأشخاص في الكنيسة بعدد "الكنب" الموجود بداخلها، فكل كنبة كانت تسع لـ 5 أشخاص، ولو افترضنا أن هناك 100 كنبة في الكنيسة، فيجب أن يكون الحضور 100 وليس 500 شخص.

وتابع: "مش هيبقى اختيار ولا حاجة، احنا نعمل نظام قائمة، يعني مثلا 100 يحضروا القداس، و100 غيرهم يحضروا في القداس اللي بعده، وده نوع من أنواع الحفاظ على فكرة التباعد الاجتماعي والجسدي، والحرص في الوقت ذاته على عدم حضور شخص يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة أو سعال أو غيره من الأعراض".