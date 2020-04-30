تواضروس: غلق الكنائس جاء في وقت حرج للغاية.. ونتعامل مع المعترضين بود

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن غلق الكنائس بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جاء متماشيًا مع السياسة العامة للدولة والعالم أجمع، من أجل الوقاية والسلام من هذا الوباء، مؤكدًا على أن غلق الكنائس كان قرارًا شديدًا، وجاء في وقت حرج للغاية، وهو في النصف الثاني من الصوم الكبير، وهذه الفترة حرجة للغاية.

وأضاف تواضروس، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن صحة الإنسان هي أولوية أولى قبل فتح الكنائس، فغلق الكنائس كان قرارا صعبا جدًا، وتم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع مع اللجنة الدائمة في المجمع المقدس، "بنعمة ربنا وبفضله تم تطبيق هذا الأمر والالتزام به".

وتابع: "معظم الناس نفذوا القرار ده، بس فيه ناس مش قادرة تتقبل الكلام ده، ويتم التعامل معهم بالحكمة والود والعقل، لأن أغلبهم ناس مش عندهم خلفية صحية، فلازم نحترم النقطة دي، اللي عنده خلفية صحية عارف إن فيه عدوى، فبنحل كل هذه المشكلات بهدوء".