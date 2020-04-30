تصل مدتها لـ3 أعوام.. تفاصيل الشهادات ذات العائد 14% من البنك الأهلي
كتب:
منى السعيد
08:17 ص | الخميس 30 أبريل 2020
طرح البنك الأهلي شهادات ادخارية جديدة ذات عائد 14% لمدة عامين، أو 3 أعوام بعائد 12.5% لصالح بنك الاستثمار القومي.
وتستعرض "الوطن" أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن تلك الشهادات...
لن تلغي الشهادات ذات عائد 15%
وفقَا لتصريحات يحيى أبو الفتوح رئيس البنك الأهلي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن طرح الشهادات الجديدة ذات العائد 14%، لا يعني إلغاء الشهادات ذات العائد الثابت 15% والتي تم طرحها في 22 مارس الماضي، وتصل مدتها إلى عام واحد.
تفاصيل الشهادات ذات العائد 14%
تم طرح فئات جديدة من شهادات الاستثمار بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، كالآتي ...
تضمنت الشهادات نوعين، الأولى مجموعة (ب) للأشخاص الطبيعيين لمدة عامين بعائد 14%
والنوع الثاني شهادات مجموعة (ب) مدتها 3 سنوات بعائد 12.5%.
ويصرف عائد الشهادتين كل 3 أشهر.
كما طرح شهادات استثمار مجموعة (د) للهيئات الاعتبارية مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 11.25% يصرف كل 3 أشهر.
يشار إلى أن حصيلة البنك الأهلي من شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% منذ طرحها في 22 مارس وحتى منتصف هذا الأسبوع نحو 75 مليار جنيه.