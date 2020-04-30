تصل مدتها لـ3 أعوام.. تفاصيل الشهادات ذات العائد 14% من البنك الأهلي

طرح البنك الأهلي شهادات ادخارية جديدة ذات عائد 14% لمدة عامين، أو 3 أعوام بعائد 12.5% لصالح بنك الاستثمار القومي.

وتستعرض "الوطن" أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن تلك الشهادات...

لن تلغي الشهادات ذات عائد 15%

وفقَا لتصريحات يحيى أبو الفتوح رئيس البنك الأهلي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن طرح الشهادات الجديدة ذات العائد 14%، لا يعني إلغاء الشهادات ذات العائد الثابت 15% والتي تم طرحها في 22 مارس الماضي، وتصل مدتها إلى عام واحد.

تفاصيل الشهادات ذات العائد 14%

تم طرح فئات جديدة من شهادات الاستثمار بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، كالآتي ...

تضمنت الشهادات نوعين، الأولى مجموعة (ب) للأشخاص الطبيعيين لمدة عامين بعائد 14%

والنوع الثاني شهادات مجموعة (ب) مدتها 3 سنوات بعائد 12.5%.

ويصرف عائد الشهادتين كل 3 أشهر.

كما طرح شهادات استثمار مجموعة (د) للهيئات الاعتبارية مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 11.25% يصرف كل 3 أشهر.

يشار إلى أن حصيلة البنك الأهلي من شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% منذ طرحها في 22 مارس وحتى منتصف هذا الأسبوع نحو 75 مليار جنيه.