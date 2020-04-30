فتح الباب لحجز 1000 وحدة "دار مصر" الأحد المقبل.. الشروط والأسعار

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، بدءا من يوم الأحد المقبل.

ويعد ذلك الطرح الثاني لوحدات "دار مصر" خلال هذا العام، بأسبقية الحجز الإلكتروني، ويتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

كما أن مشروع دار مصر، كان أول كمبوند تطلقه هيئة المجتمعات العمرانية، تميز بمفهوم الخصوصية كامل الخدمات من أسواق تجارية وموقف للسيرارات بجانب مساحات من اللاند سكيب، كما تواجد داخل العقارات مصاعد

ومن أهم شروط حجز وحدات "دار مصر":

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3. لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وحالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/ التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

4. تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وحال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إذ جرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7. يقر المتقدم للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأنّ تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

وشهد الطرح الأخير لأكثر من 2000 وحدة "دار مصر" فى يناير الماضي، لأدوار أرضي وأخير، تباين فى الأسعار فى المدن الجديدة وهو ما يعد مؤشرا لأسعار الطرح الحالي، حيث بلغ سعر المتر 6850 جنيهًا في مدينة بدر، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر وصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه.