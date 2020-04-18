غلق جزئي لشارع الدكتور علي لطفي أمام مشروع دار مصر بالشيخ زايد

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع الدكتور علي لطفي بشكل جزئي، من الاتجاهين لمدة 10 ساعات، بدءآ من اليوم السبت الموافق 2020/4/18 الساعة الثامنة مساء، وتنتهي في الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأحد الموافق 2020/4/19 دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات.

وأوضحت المحافظة، أن الغلق يأتي لتنفيذ أعمال حفر كهرباء بشارع الدكتور علي لطفي أمام مشروع دار مصر بمدينة الشيخ زايد، والتي تستلزم قطع عرضي للشارع في الاتجاهين.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين إلى جانب قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة انتهاء الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية.