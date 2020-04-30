وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز «قتلى فيتنام» في عقدين

تخطَّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد فى الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، أعداد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا على مدى عقدين خلال حرب فيتنام، بحسب حصيلة أعدتها جامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت الإحصائية أن الحرب التي جرت بين عامَى 1955 و1975، حصدت أرواح 58 ألفاً و220 عسكرياً أمريكياً، فيما تسبب وباء «كوفيد 19»، حتى مساء أمس الأول، في مصرع 58 ألفاً و365 أمريكياً.

ووفقاً للإحصاء، فقد تخطَّى عدد حالات الإصابة فى الولايات المتحدة المليون، وزاد بواقع المثلين فى 18 يوماً، ويمثل هذا الرقم ثلث جميع حالات الإصابة فى العالم.

من ناحية أخرى سجلت روسيا 5841 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 99399 حالة، وقال مركز إدارة الأزمة في روسيا، إن العدد الإجمالى للوفيات ارتفع إلى 972 بعد تسجيل وفاة 108 أشخاص في الـ24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت الصين 22 حالة إصابة جديدة، أمس الأول، مقارنة بـ6 حالات قبلها بيوم، مع عدم وجود وفيات.

وفي إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، مساء أمس الأول، إن العدد الإجمالى للإصابات وصل إلى 200 ألف حالة، وذكرت الوكالة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 382، أمس، مقابل 333 فى اليوم السابق.

وفى إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 325 وفاة بالفيروس، مقابل 301 وفاة فى اليوم السابق، لكنها قالت إن العدد الإجمالى لوفيات الفيروس فى البلاد ارتفع بواقع 453 حالة ليصل إلى 24275.

وفى ألمانيا، أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية رصد 1304 إصابات جديدة، أمس، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق، ووفقاً للإحصاء، فإن العدد الإجمالى للمصابين بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات 6115.