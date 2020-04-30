تواضروس عن التنمر بالأطباء: "شيء مأساوي.. تصرفات وسلوكيات شاذة"

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن التنمر على الأطباء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" شيء مأساوي، فالأطباء يضحون بوقتهم وحياتهم ويعملون فوق طاقتهم الفترة الحالية، كما أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، واصفًا التنمر عليهم في الوقت الحالي بالتصرفات والسلوكيات الشاذة.

وأضاف "تواضروس"، أنه شخصيًا لم يتوقع مطلقًا أن يحدث هذا الأمر، فمنع دفن طبيبة مُصابة بكورونا في مدافن أسرتها شيء خارج الفكر الإنساني، وكان يجب توجيه عقاب شديد لمن تسبب في تلك الواقعة، فضلًا عن زيادة وعيهم، مستطردًا: "بيقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، فاللي يتعافى بصوته وعضلاته حاليا ممكن يجيله فيروس صغير يقعده، بس ربنا يدي السلامة للجميع".

وعن قداس عيد القيامة، أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه أدى الصلاة مع 28 شخصا فقط داخل الكاتدرائية، وكان بين كل شخص والآخر 2 متر، وتمت الصلاة في هدوء شديد لم يعتاد عليه من قبل، "بنشكر ربنا ، كل اللي ربنا بيعمله حلو".

وعن المؤتمر الثاني للشباب الذي تنظمه الكنيسة، أكد أن موعده كان في أغسطس الماضي، وهو عبارة عن مؤتمرين، الأول داخل مصر لكل شباب الكنائس في مصر ودول العالم، والآخر في الخارج، وتم التجهيز له من شهر نوفمبر 2018 وتم عمل قائمة بالشباب الذي سيأتي هذا المؤتمر، ولكن نظرًا لتداعيات كورونا تم تأجيله، ونحتفظ حاليا بأسماء الشباب لحين زوال الغمة وسيتم عقده.