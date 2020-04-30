مصمم ديكور الاختيار: كل الكمائن والأنفاق مبنية و"البرث" أكثرهم صعوبة

وحدات للجيش وكمائن ومقرات للإقامة، وأنفاق سرية تمتد لأمتار تحت الأرض، يستخدمها عناصر الإرهاب المندس على أرض سيناء لتهريب أسلحتهم والاحتماء بها والهرب في لحظات المواجهة، تظهر كل يوم على شاشة التليفزيون لمتابعي حلقات مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي ورجال الكتيبة 103.

جميع هذا المواقع والأنفاق تم تصميمها بدقة لتحاكي تلك الموجودة في الحقيقة، يعيش معها الجمهور يوميا، لمدة تقارب الساعة، في أجواء القتال المستمرة على أرض سيناء، ووراء كل ذلك مصمم الديكور أحمد فايز، الذي بدأ حديثه لـ"الوطن" بالتأكيد على مراعاة الدقة والاطلاع على الشكل الحقيقي لتلك الأماكن حتى تخرج بنفس الشكل الذي ظهرت عليه، بدعم وتعاون الشؤون المعنوية للجيش لخروج العمل بهذا الشكل.

وقع الاختيار على مدينة أنشاص التابعة لمحافظة الشرقية، لتصوير مشاهد الكتائب الكبيرة دون بناء ديكورات بها، مثل المشاهد الخاصة بالكتيبة 103 وتدريباتهم وتدريبات السيل ومشاهد إقلاع طيران المظلات، وحسب رواية "فايز" مصمم الديكور، تم اختيار منطقة أنشاص العسكرية لقرب الشبه بينها وبين طبيعة المنطقة الحقيقية للكتيبة 103 بسيناء، دون الحاجة لبناء ماكيت أو مبنى.

فايز: كمين البرث الأكبر والأصعب استغرق شهرا ونصف لبنائه

لم يستغرق بناء ديكورات كل كمين من الكمائن التي ظهرت خلال أحداث المسلسل وقتا كبيرا، ولكن أكبرهم وأكثرهم صعوبة في التنفيذ كمين البرث الذي استشهد فيه الشهيد أحمد المنسي، بحسب "فايز"، حيث استغرق بناءه نحو شهر ونصف شهر كاملا في صحراء منطقة الحزام الأخضر.

ويصف "فايز"، كمين البرث الحقيقي بقوله، "كمين البرث كان منطقة كبيرة جدا والواجهة حوالي 30 مترا عرض، وارتفاع 3 أدوار، بنيناه بمواد حقيقية من طوب وأسمنت مع مواد قابلة للتفجير، وذلك لتعطي لحظة التفجير أثناء الأحداث نفس المنظر الذي تم في الواقع حين استشهد منسي في موقعة البرث.

لكبر حجمه وطبيعته المختلفة في الحقيقة، لجأ فريق العمل إلى بناء كمين الفرافرة كاملا في الصحراء، شاملا بناء بوابات الدخول إليه أو"الكارتة"، إلى جانب تمهيد الأرض من حوله في منطقة الحزام الأخضر أيضا، ليعطي نفس الشكل الحقيقي للكمين في الواقع.

خلو المكان من وصلات المياه والكهرباء صعوبات واجهتنا وقت التصوير

صعوبات مختلفة واجهت مهندس الديكور فايز ومساعدوه من منفذي التصميمات في وسط الصحراء، تمثلت في كونه مكانا غير مأهل للحياة يخلو من وصلات المياه المستخدمة في مواد البناء، وخال من وصلات الكهرباء، ما اضطرهم إلى نقل مولدات الكهرباء و"جراكن" المياه الكبيرة معهم في السيارات يوميا لإتمام المهمة.

30 مترا تقريبا هو طول الأنفاق السرية التي ظهرت بمشاهد المسلسل، وصل ارتفاعها إلى حوالي 2 متر ونصف، تم بناءها من أعمدة خشبية، مع مراعاة محاكاة الشكل الحقيقي للأنفاق الموجودة بالفعل في سيناء ليستخدمها الإرهابيون في الهرب والاختباء، إلى جانب مراعاة تصميم وبناء بيوت الإرهابيين والمزارع التي يقيمون بها بنفس الشكل الذي توجد عليه في الواقع، بحسب قول فايز.

"رفح، الشيخ زويد، الظابط ياسر، الفرارة، والبرث"، أسماء الكمائن التي تم تصميم ديكوراتها في المسلسل، إلى جانب مبنى الأمن الوطني وكافة بيوت الشخصيات الإرهابية التي ظهرت بالأحداث. "الإنتاج ساعدنا كتير في توفير المعدات وساعدونا بكل الخدمات اللي احتجناها في الصحرا وقت التصوير".

اختتم "فايز"، حديثه عن تصميم وبناء ديكورات المسلسل، بتوجيه الشكر للإنتاج، تامر مرسي، وفتحي إسماعيل، وحسام شوقي، لمساعدتهم على تنفيذ الأعمال للظهور بهذا الشكل.