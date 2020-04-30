بـ"مقاطع فيديو حقيقية".. نهاية حلقات الاختيار توثق حياة الشهيد المنسي

الاستعانة بمقاطع فيديو من حياة أبطال العمل في الحقيقة، وصور من الأرشيف تجمعه بهم، وسيلة جذب اعتمد عليها مسلسل "الاختيار" الذي يجسد حياة البطل أحمد المنسي وأبطال الكتيبة 103، من خلال عرضها وسط أحداث الحلقات سواء كانت في وسط المشاهد أو في نهاية الحلقة قبل ظهور التتر على شاشة التليفزيون.

انتهت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، بعرض مقطع فيديو قصير من الأحداث الحقيقية لمذبحة رفح في سيناء، ليترك المشاهد في تعايش كامل مع الحالة والوضع الصعب الذي يعيشه الجنود للدفاع عن أرض الوطن.

خلال أحداث الحلقات الثانية والثالثة والرابعة، وبين المشاهد، تظهر على الشاشة للمشاهدين صور حقيقية للشهيد أحمد المنسي بمفرده أو بصحبة أصدقائه خلال فترة خدمتهم في الكتيبة، كنوع من التوثيق للمشهد.

فيما اختتمت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل بمقطع فيديو لمدة ثوان قليلة، كجزء من اعترافات سابقة للإرهابي هشام عشماوي عن العمليات الإرهابية التي شارك في التخطيط لها وتنفيذها ضد رجال الجيش المصري في سيناء.

وفي أحداث حلقة اليوم، وخلال عرض مشهد من تدريبات المنسي في الصاعقة ظهر على الشاشة جزء من فيديو حقيقي للشهيد المنسي أثناء تدريباته العسكرية في سيناء.

وانتهت أحداث الحلقة السادسة بعرض مقطع فيديو للشهيد أحمد المنسي وهو يداعب ابنه حمزة ويقبله ويمزح معه ليظهر بعدها تتر النهاية أمام المشاهدين.