خبراء صحة يجدون تفسيرا للغز النتائج الإيجابية لبعض متعافي كورونا

قال خبراء صحة كوريون جنوبيون، أمس الأربعاء، إن المرضى الذين تعافوا من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وجاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية من جديد، ربما كان ذلك لوجود أجزاء أو بقايا خلفها الوباء الذي تم القضاء عليه في أجساد مصابيه.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الانجليزية عن خبراء في اللجنة المركزية الكورية لمكافحة الأمراض الناشئة أن الفحوصات لم تثبت وجود فيروسات حية في مثل هذه الحالات وهو ما يدحض النظريات التي قالت إن الفيروسات استعادت نشاطها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال الخبراء إن النتائج الإيجابية الجديدة سُجلت لوجود أجزاء أو بقايا خلفتها الفيروسات التي تم القضاء عليها في أجساد هؤلاء المُتعافين وظهرت في أدوات التشخيص.

وحتى الثلاثاء الماضي تم تسجيل نتائج إيجابية لـ 277 متعافيا من المرض وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتستخدم كوريا الجنوبية حاليا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي "بي.سي.آر" للكشف عن الوباء، وهو أسلوب يعمل عن طريق إيجاد المعلومات الجينية للفيروس أو الحمض النووي الريبوزي "آر.إن.أيه" من عينة يتم أخذها من المريض أو المشتبه في إصابته.

وقال الخبراء إن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي "بي.سي.آر" حساس للغاية لدرجة أنه يستطيع أن يرصد بقايا صغيرة من الحمض النووي الريبوزي من خلية حتى بعد تعافي الشخص من مرض "كوفيد-19".

وأوضح الخبراء، أن "بقايا الحمض النووي الريبوزي يمكن أن تظل موجودة في خلية ما حتى بعد تحييد الفيروس".

بكين وسول تطبقان نظام "المسار السريع" لتيسير عبور رجال الأعمال في ظل كورونا

واتفقت سول وبكين، أمس الأربعاء، على تفعيل آلية جديدة للتعاون الثنائي في ظل إجراءات الحجر الصحى لمواجهة كورونا المستجد، وأطلقتا نظاما ميسرا لعبور رجال الأعمال المتبادل.

وعقد الطرفان حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، اجتماعا ثانيا على مستوى المديرين، لبحث التعاون في إجراءات الحجر الصحي، حيث تم الاتفاق على تطبيق نظام المسار السريع الذي يبسّط ويسرّع إجراءات دخول رجال الأعمال من كوريا الجنوبية والصين اعتبارا من 1 مايو المقبل، بهدف ضمان الأنشطة الاقتصادية الأساسية بين البلدين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسيطبق هذا النظام الجديد 10 مدن ومقاطعات صينية، لكن العمل به لن يتم إلا في خمس مدن ومقاطعات لمدة محددة، مثل مدينة شنجهاي ومقاطعات لياونينج وشاندونج وجيانجسو وآنهوي التي يمكن الوصول إليها حاليا عن طريق رحلات منتظمة بين كوريا الجنوبية والصين.

وسيتمكن رجال الأعمال الكوريون الحاملون لرسالة الدعوة التي أصدرتها الحكومات المحلية الصينية والتأشيرة الصادرة عن السفارة أو القنصلية الصينية في كوريا الجنوبية، من دخول تلك المناطق الصينية التي ستطبق المسار السريع دون إجراءات الدخول المعقدة.

وينبغي على أي رجل أعمال كوري راغب في زيارة تلك المناطق دون إجراءات الدخول المعقدة، أن يراقب صحته بنفسه لمدة 14 يوما على الأقل قبل مغادرة الوطن وأن يحصل على شهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية تثبت عدم إصابته بالفيروس في غضون 72 ساعة من إقلاع الطائرة المتجهة إلى الصين.

بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا بدءا من اليوم

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي كورونا المستجد، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من اليوم الخميس.

وقال نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين "تشن بي"، في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالوباء، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوما على التوالي.

وكانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.

وسجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد أمس الأول الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82 ألف و858. وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4 آلاف و633 حالة.