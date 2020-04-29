خبراء: نتائج اختبارات كورونا تظهر إيجابية للمرة الثانية بسبب بقاياه

اعتبر خبراء صحة من كوريا الجنوبية أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد، قد تظهر نتيجة اختبارات تشخيصهم إيجابية مرة أخرى بسبب بقايا آثار الفيروس التي جرى تعطيلها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن "المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد من ظهرت نتائج اختباراتهم للفيروس " إيجابية " بعد تماثلهم للشفاء في البلاد بلغ 277 شخصا بحلول أمس.

وأفادت اللجنة السريرية المركزية للتحكم في الأمراض الناشئة، بأنه لم يجر العثور على الفيروس حيا في هذه الحالات، ما يدحض النظريات القائلة إن الفيروس يُعاد تنشيطه أو التعرض للعدوى مرة أخرى.

وأوضحت اللجنة أن النتائج ظهرت إيجابية ؛ لأن بقايا الفيروس ظلت في أجسادهم وظهرت في الاختبار.

يذكر أن كوريا الجنوبية تستخدم حاليا اختبار تفاعل سلسلة "البوليميراز للنسخ العكسي " (بي سي آر) لتشخيص الإصابة بكورونا ، ويعمل هذا الاختبار على إيجاد المعلومات الجينية للفيروس ، أو الحمض النووي للفيروس في العينة المأخوذة من المريض.ويضيف خبراء - في هذا الشأن - أن هذا الاختبار حساس جدا حيث بمقدوره الكشف عن كمية ضيئلة من الحمض النووي في الخلية حتى بعد شفاء المريض من الفيروس.وصرح أو ميونج-دون، رئيس اللجنة ، بأن الحالات التي ظهرت اختباراتها "إيجابية" بسبب الحدود التقنية لاختبارات ال "بي سي آر".