جمهور "البرنس" يحذر محمد سامي: إوعى تموّت نجلاء بدر

تفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، والذي يُعرض حصريًا عبر قناة "dmc"، خاصة مع المشهد الأخير المتعلق بالحادث الذي تعرضت له أسرة "رمضان" وزوجته نجلاء بدر وطفلهما، حيث لم تكشف الحلقة، عن بقاءهم على قيد الحياة من عدمه، وهو ما ستكشفه الحلقة الجديدة.

وأشاد قطاع كبير من الجمهور، بأداء الفنانة نجلاء بدر في المسلسل، معربين عن تمنيهم بألا ينتهي دورها مع الحادث، إذ تصدرت تريند موقع التغريدات "تويتر"، حيث قال شخص يُدعى "ميدو": "‏عارف يا محمد سامي.. إنت والمؤلف.. لو بعد الشر عليها خليتها تموت في المسلسل لاولعلك فالماتريل بتاع المسلسل كله.. واخطف مي عمر.. واخليها توقع عقد احتكار في الصومال مدى الحياة واشحططتك وراها.. علشان ممثلات الأسطورة كوم ونوجا القمر حبيبتي نجلاء بدر كوم تاني".

فيما قال آخر: "‏قسماً بالله يا محمد يا سامي لو نجلاء بدر ماتت لأشوّهلك مي وأحرق قلبك عليها"، بينما قالت فتاة تُدعى "آية": "مسلسل البرنس جامد.. مكنتش أتوقع اني أشوف حاجة لنمبر وان، يارب نجلاء بدر متموتش الحلقة الجاية عشان حلوة أوي".

تدور حلقات مسلسل البرنس، حول رضوان البرنس الأخ الأكبر لـ3 أخوة، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزلًا وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويحاول مقاول شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا، لكن الأب "عبد العزيز مخيون" يرفض هذا العرض.

ويوافق أبناء البرنس ما عدا رضوان الذي يقف بجوار والده، لكنه يتوفى في الحلقة الثالثة، ويبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع أن الأب نقل كل ما يملك لأبنه الأكبر رضوان.

"البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.