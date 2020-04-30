 محافظ الجيزة يتابع رفع المخلفات والنظافة بالطالبية والعمرانية والهرم

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال ساعات حظر التجوال، مجهودات رفع المخلفات والقمامة والتجريد للوقوف على الأعمال وحالة الشوارع ومدى التزام شركات الجمع برفع المخلفات على مدار اليوم قبل وبعد الإفطار بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور.

قال راشد إنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين بشأن التأخر في رفع المخلفات بشارع ترسا، خاصة عقب الإفطار ما يسيء للمظهر العام للشارع، موجها بالتشديد على الشركات المسؤولة عن القطاع بتكثيف أعمال رفع المخلفات على مدار اليوم ومتابعة دورية لحالة الشارع.

شدد على رئيس حي الطالبية ورئيس هيئة النظافة بعدم السماح بوجود أي مخلفات بنهر الشارع مجددا.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ترعة المريوطية في ضوء المتابعة الدورية لنسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وتفقد راشد منفذ بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة التابع لحي الطالبية للوقوف على توافر السلع للمواطنين.

جولة المحافظ التي استمرت حتى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس حرص خلالها على متابعة مجهودات رفع المخلفات بشوارع العشرين والملكة وترعة عبدالعال، موجها بتكثيف حملات ضبط السيارات التي تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس هيئة النظافة.