"محاربو كورونا".. جرافيتي لطبيب ومقاتل وشرطي بواجهة مستشفى الفشن

بجرافيتي 60 مترا، رُسم على المبنى الرئيسي لمستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، يحمل صورة طبيب ضمن جيشنا الأبيض، ومقاتل من أبناء القوات المسلحة وشرطي يمثل أحد أفراد الشرطة المصرية، كونهم الخط الأول في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

الدكتور كريم جمال إسماعيل، مدير مستشفى الفشن، قال لـ"الوطن"، صممنا على رسم جرافيتي على واجهة المبنى الرئيسي بالمستشفى، يجمع الطبيب والمقاتل والشرطي لبث روح التفاؤل والنشاط لدى العاملين في المجال الطبي والأمني والقوات المسلحة، لدورهم الرئيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فجميعهم يمثلوا خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.

وتابع: "الجيش الأبيض يواجه الفيروس داخل المستشفيات بكل قوة، حيث يضرب العاملون في المجال الطبي بمصر أروع الأمثلة في وطنيتهم لمحاربة الوباء، كذلك الدور الكبير لرجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، كذلك الدور الكبير للقوات المسلحة والإنتاج الحربي في أعمال تطهير الشوارع وتصنيع وتوفير المستلزمات الطبية من كمامات وجوانتيات وكحول وغيرها من مواد في مجابهة الفيروس، بجانب دورهم الرئيسي في حفظ أمن البلاد ومواجهتهم للإرهاب".

وأضاف: "الجميع في مصر يدا واحدة بداية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزارة الصحة وجميع التنفيذيين والأجهزة في مواجهة الوباء الذي نتمنى انتهاءه ورحيله عن بلادنا".

وقال: "منذ أن تولينا المسؤولية تحت قيادة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بالمديرية، وبتوجيهات الطبيب المحافظ محمد هاني، ونحن نعمل جميعا في بث روح التفاؤل بين المرضى بصفة عامة ومرضى فيروس كورونا بصفة خاصة، حيث منذ وقت تخصيص غرف عزل داخل مستشفى الفشن، ونسعى جميعا كإدارة مستشفى وأطباء وتمريض إلى تنفيذ مبادرات من شأنها توعية المرضى بصفة عامة بالحفاظ على أنفسهم والوقاية من الفيروس، كذلك الطاقم الطبي والتمريض، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وزارة الصحة المتبعة نحو حالات الاشتباه تجاه كورونا او التي تأكدت إصابتهم بالفيروس".