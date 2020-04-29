محافظ بني سويف لمسؤول الإشغالات: أنا عايز أعرف شغلتك إيه بالضبط؟

انتقد الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف، مسئول الإشغالات بشارع إسلام بوسط مدينة بني سويف، مبدئيا استيائه خلال جولته بالشارع، قائلا له "أنت بتشتغل إيه بالظبط؟! والإشغالات بطول الشارع قدام المحال التجارية وباعة جائلين، اللى مش هيشوف شغله صح مش هيقعد في مكانه، لازم كلنا نكون قد المسئولية، وأنا مش هاسمح بأي تقصير يؤثر على تطبيق القانون، ويعرض صحة المواطنين للخطر".

وتفقد محافظ بني سويف، مساء الثلاثاء وحتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عددا من الشوارع والميادين بمدينتى بني سويف وناصر، للتأكد من تطبيق إجراءات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، والتي تشمل إجراءات وقائية وتدابير احترازية منها حظر التجوال بعد الساعة التاسعة مساءً، وغلق المحال التجارية بكافة أنواعها والمطاعم وذلك بعد الساعة الخامسة مساءً، بجانب الغلق الكامل للمقاهي والسايبرات والقاعات والنوادي ومايماثلها، باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات البقالة السوبر ماركت.

وفي بداية خط سير جولته، لاحظ المحافظ عدم التزام عدد من العمال بمشروعات رصف الطرق بارتداء الكمامات، حيث أمر المقاول بإلزامهم بالكمامات، مشددا على أنه لن يسمح بتكرار هذا الأمر مرة أخرى، وسيتم متابعة المشروعات في هذا الشأن يوميا، وحث العمال على ضرروة الالتزام بالكمامات حرصا على صحتهم، وأن يعودوا لأسرهم وأولادهم سالمين، مؤكدا على أن دولتهم حريصة عليهم وصحتهم وسلامتهم خط أحمر.

وأمر محافظ بني سويف بغلق وتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة بشارع إسلام بمدينة بني سويف وصل عددها أكثر من 5 محال ما بين مطاعم وكافيتريات وورش كاوتشوك ومحل أدوات منزلية لمخالفتها القرارات الوزارية وإشغالهم للطريق العام وإعاقة حركة السير والمرور، حيث شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها بكل حزم، موجها بمتابعة كل المحال التجارية في هذا الشارع.

ولاحظ المحافظ خلال تجوله بشارع إسلام عدم التزام عدد من المواطنين بمواعيد الحظر، حيث أمر بالاستفسار عن أحوالهم وسبب تواجدهم بالشارع في أوقات الحظر، وحرص على السير مترجلاً بطول الشارع للإطمئان على التزام المواطنين وإلزامهم بمنازلهم ومنع تجمع الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين دون عذر قانوني.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم مخالفة القانون، حرصا على صحتهم وسلامتهم، قائلا: "لازم نلتزم بأوقات الحظر ونحرص على عدم التجمع والاختلاط غير الضروري، لوعايزين نمر من الأزمة دي بخير، ونستغل الأوقات المسموحة في قضاء الحاجات والمصالح، ولازم نحمي أطفالنا ومنعهم من الخروج غير المبرر، والتواجد ليلا بالشوارع، وسيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين حرصا على الصالح العام".

كما وجه المحافظ السكرتير العام اللواء هشام شادي، الذي رافق المحافظ خلال الجولة، بأهمية مراجعة الوضع القانوني لكافة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإشغالات المخالفة والعشوائية، حيث أكد السكرتير العام أنه سيتابع بنفسه هذا الملف مع رؤساء المدن ومسؤولي الإشغالات، وسيتم إلزامهم بإرسال تقرير مصور يوميا عن الوضع القائم بالشوارع، ولن يتم السماح بأي تقاعس من قبل المسؤولين.

واستكمل محافظ جولته بتفقد شوارع وميادين مدينة ناصر، حيث تجول بداخل الشوارع الرئيسية والجانبية، وتابع فض بعض التجمعات المحدودة بببعض الشوارع الجانبية، وأمر برفع الإشغالات العشوائية والمخالفة لخطوط التنظيم والتي تعوق حركة سير المواطنين، موجها بتكثيف أعمال النظافة ببعض الشوارع، ومطالبا بضرروة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التكاتك التى تسير بالمدينة بالمخالفة وذلك بالتنسيق مع المرور.