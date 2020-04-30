محافظ البحر الأحمر عن العائدين من السعودية: "مينفعش نقول عليهم عالقين"

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المواطنين العائدين من السعودية ليسوا عالقين وتمت إعادتهم فور طلبهم ولا يصح أن نصفهم بـ"العالقين"، ومن طلب العودة إلى وطنه لن تتأخر الدولة عن ذلك، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة في التحرك حول هذا الأمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وأضاف "حنفي"، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، تحرك بمنتهى السرعة بناء على اهتمام رئيس الوزراء وقمنا بعمل الإجراءات اللازمة لعودتهم، كما أن العائدين من المملكة العربية السعودية، يحظون بإقامة كاملة على نفقة محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ويقيمون في سكن طالبات كلية التربية والغرف مفردة وتم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المكان، "أول ما اتصلت بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج على دعم عشان استقبالهم قالتلي اعتبر الموضوع اتنفذ".

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مركبا تخرج بشكل يومي ما بين ضباء وسفاجا وتحركت الساعة السادسة صباحًا وكان المصريون منتظرين هناك الساعة 10 ونص مساء، مؤكدًا أن العائدين سيكونون في استضافة محافظة البحر الأحمر لمدة 14 يوما ستكون مجانية بالكامل، وتم ترتيب إجراءات الإقامة والإعاشة بالنسبة لهم منذ 4 أيام، بحيث يكون لائقا لهم، وتحت إشراف طبي متكامل، وقمنا بإجراءات التعقيم للمكان من قبل.

وأردف أن المحافظة استقبلت 2455 مصريًا عائدًا من الخارج بفنادق مرسى علم، غادر منهم 598 ويوجد ما يقارب الـ1857، وهو أكثر دليل أن المنشآت السياحية تعمل وجاهزة للافتتاح، "إحنا جاهزين من بكرة للعمل"، ولكن ننتظر وصول آخر طائرة لعودة المصريين من الخارج والتي سيتم استقبالها في منتصف مايو المقبل، وإجراء تعقيم بعدها.