تواضروس يسمح بزواج استثنائي في المنازل والكنائس لمواجهة كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنّ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سمح بإقامة صلوات الأكاليل –الأفراح- في الكنائس أو المنازل، بشكل استثنائي خلال الفترة الحالية، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الكنيسة في بيان لها، أنّه نظرا إلى أنّ فترة الخماسين المقدسة التي تلي "عيد القيامة المجيد" تكثر فيها صلوات سر الزيجة "الأكليل"، لأنها تأتي بعد الصوم المقدس الذي يستمر 55 يوما، ويتبعها أيضا صوم الآباء الرسل الذي يمتد لأكثر من شهر، جاء قرار البابا لكن بشروط.

وشملت شروط الزواج الاستثنائي في زمن كورونا، توقيع العروسين على إقرار بالالتزام بحضور 6 مدعوين فقط إلى جانب كاهن واحد وشماس واحد فقط، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الصحية بدقة، وكذا تعليمات الوقاية والسلامة والحماية أثناء إقامة الصلوات.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سبق وأعلنت غلق الكنائس وتعليق الصلوات وإيقاف الأكاليل لفترة مؤقتة، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.