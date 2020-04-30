الإحصاء: 66.2% من إجمالي المشتغلين بأجر عملوا بشكل دائم خلال عام 2019

تحتفل دول كثيرة فى العالم بعيد العمال فى الأول من مايو من كل عام، ويكون عطلة رسمية فى معظم البلدان ومن بينها مصر وأصبح هذا اليوم بمرور الزمن رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها ، ويعود عيد العمال فى أصله لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، وبهذه المناسبة أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 30/4/2020 بياناً صحفياً ومن أهم المؤشـرات الإحصائيـة الخاصة بأوضاع وظروف العمل والعمال من واقع نتائج بحث القوي العاملة لعام 2019 .

بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 66,2 % خلال عــــام 2019 من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فــإكثر ) مقابل 70,8 % خلال عام 2018 . بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 67,1% ، بينما بلغت 89,3 % للإناث خلال عام 2019 .

45,2 % نسبة المشتغلين بأجر المشتركين فى التأمينات الإجتماعية

بلـغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية 45,2 % خلال عــــام 2019 من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فــإكثر ) مقابل 48,1 % خلال عام 2018 . بلغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية بين الذكور 40,8% ، بينما بلغت 71,2 % للإناث خلال عام 2019 .بلغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية في القطاع الحكومى 97,0% ، بينما بلغت 34,5% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2019.

39,3 % نسبة المشتغلين بأجر المشتركين فى التأمين الصحي

بلـغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمين الصحي 39,3 % خلال عــام 2019 من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فــإكثر ) مقابل 42,1 % خلال عام 2018 .

بلغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمين الصحي بين الذكور 34,4% ، بينما بلغت 68,5 % للإناث خلال عام 2019 .بلغت نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمين الصحي في القطاع الحكومى 96,6% ، بينما بلغت 25,7% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2019.

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر(46,3ساعة) .بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (47,0 ساعة ) مقارنة بـ (42,3 ساعة ) للإناث.بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطـة خدمـات الغذاء و الإقامة (52,7ساعة) ، ثم العاملين في تجارة الجملة و التجزئة بمتوسط ( 51,6 ساعة) ويليها أنشطة العقارات والتأجير بمتوسط ( 50,2 ساعة ).بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص بمتوسط (48,2 ساعة) ثم العاملين بالقطاع العام والاعمال العام بمتوسط (45,0 ساعة ).

التدريب المهني للعمال 2018/2019

تم تدريب عدد (101806) متدرب على مهن مطلوبة فى سوق العمل فى عدد (756) مركز تدريب فى (27) محافظة .

بسبب جائحة كورونا... من المتوقع أن يفقد العالم ما يعادل 200 مليون وظيفة ممن يعملون بشكل دائم من بينها 5 ملايين فى الدول العربية

بناء على تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية ، فإنه من المتوقع أن يشهد العالم تقليصاً فى الوظائف لنحو 200 مليون من الموظفين بشكل دائم فى الأشهر الثلاثة المقبلة.خاصة بعد إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئى فى العديد من الدول ، وما تلى تلك الإجراءات من تخفيض فى القوى العاملة . وأضاف التقرير أيضاً أنه بالرغم من أن جميع المناطق فى العالم تعانى من الأزمة التى تسبب فيها الفيروس، شهدت الدول العربية وأوروبا أسوأ تأثير فى مجال التوظيف وأكبر الخسائر تتركز فى دول آسيا والمحيط الهادىء وهى أكثر المناطق المأهولة بالسكان فى العالم.