"روبرت كوخ": المعامل الألمانية تزيد من قدراتها لإجراء اختبار كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، أن المعامل الألمانية زادت من قدراتها لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد بمعدل 141 ألفا و815 اختبارا يوميا.

وذكر المعهد، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أن المختبرات يمكنها أن تجري حاليا 860 ألفا و494 اختبارا في الأسبوع، وذلك مع مراعاة أن جميع المختبرات لا تعمل سبعة أيام أسبوعيا، وتعد هذه زيادة مضاعفة، حيث أن المختبرات الألمانية قد أجرت خلال الأسبوع الماضي 467 ألفا و137 اختبارا فقط.

وكانت ألمانيا قد أعلنت عن تسجيل 1478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و173 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.