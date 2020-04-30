في ذكراه.. قصة البابا خائيل الذي جلس على الكرسي البابوي 17 شهرا فقط

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة البابا خائيل الإسكندري، البطريرك الـ53 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.وحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 22 من شهر برمودة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم سنة 851 ميلادي، توفى البابا خائيل الإسكندري، البطريرك الـ53 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

بحسب السنكسار القبطي، فإن هذا البطريرك كان راهبا قديسا وقد رسم قمصا علي دير القديس الأنبا يحنس وكان ذا سيره صالحة فاختير بطريركا وأعتلي كرسي البطريركية في 20 نوفمبر سنة 849 ميلادي، وقضي علي الكرسي البابوي سنة واحدة وأربعة أشهر وثمانية وعشرين يوما.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.