ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة لضبط 3 أطنان لحوم مجمدة بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم بقرية البدالة بمركز المنصورة إلى النيابة العامة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل الوزارة- مدير مديرية الطب البيطري، بنتائج نشاط قطاع التفتيش بالطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين لتنفيذ حملات الرقابة والمرور على محلات الأغذية واللحوم ومنافذ بيع السلع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وجودتها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور عبد المنعم المنجى، إنه خلال الحملة ضبطت الحملة 85 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بمركزي السنبلاوين وشربين تم تحرير محاضر المخالفات الخاصة بها وامر المحافظ بإحالتها هى الأخرى للنيابة العامة.

وفى ذات السياق وجه المحافظ لمتابعه تصرفات النيابة في المحاضر، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابة العامة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب من أي نوع خاصة والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحة وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائية ومواد تموينية بالجودة المطلوبة وبالأسعار المناسبة.