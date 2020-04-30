"ساعة الحظر متتعوضش".. استغلالها في تطهير وتنظيف وتعقيم شوارع الدقهلية

منذ أن أعلنت الحكومة حظر التجوال، وبدلا من الراحة والنوم خلالها، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، حالة الاستنفار بين أعضاء الجهاز التنفيذي، قائلا إن "ساعة الحظر متتعوضش" فالشوارع فارغة، وفرصة كبيرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة وصيانه الإنارة، وكذا أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وذلك خلال فترات العمل الصباحية والمسائية والليلية، والتي يتم تنفيذها فى شهر رمضان.

وقالت سوسن عرفة، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم تنفيذ أعمال رفع تجمعات القمامة من طريق سندوب أجا ومن منطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد وحي الجامعة ومحيط سور جامعة المنصورة، وكذا رفع المخلفات والقمامة والأتربة من أنحاء المدينة والطرق العمومية، وكذا القرى التابعة لرئاسة المركز بإجمالي 188 طنا، وفى قطاع الإنارة تم رفع كفاءة كشافات الإنارة وتغيير الكشافات التالفة وصيانة أعمدة الإنارة وخلايا الإنارة بالطريق الدائري، وفى قطاع الحدائق والبساتين تم إعادة تأهيل الجزيرة الوسطى بطريق سندوب السنبلاوين، ورفع الأتربة من طريق سندوب أجا وكوبرى الجامعة والمناطق المحيطة، وكذا منطقة المستشفى العسكرى.

وفي نطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، قال محمد أمين رئيس الحي، أنه تم تمهيد شارع القريعى الواصل ما بين شارعى الترعة ومنطقة سامية الجمل، حيث تم مواصلة وضع طبقة السن بطول الشارع، إلى جانب العمل على تسوية الشارع، استعدادا لأعمال الرصف.

وأضاف "أمين"، في تصريح صحفي، أنه في قطاع النظافة، قال إنه تم مواصلة رفع كفاءة الحدائق العامة، حيث تم قص وتهذيب الحشائش، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن أعمال القص فى محيط منطقة إيواء المجزر وتم بناء احواض للزهور. وقام قطاع الحدائق بحي غرب بزراعة الأحواض بأجود أنواع النباتات، كما تم رفع كفاءة النظافة بمنطقة شارع أحمد ماهر، تقاطع الشارع مع شارع الترعة، حيث تم كنس ورفع الأتربة والمخلفات من على جانبى الطريق، بالإضافة إلى مواصلة رفع كفاءة شارع كورنيش النيل وبمنطقة المشاية السفلية، ومواصلة صيانة وترميم وبناء سور الكورنيش.

وفي مركز ومدينة الجمالية قال محسن طه رئيس المركز، أنه استمرت أعمال التطهير والتعقيم المستشفى المركزى والمنشآت الحكومية والخدمية والمواقف وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وجميع المناطق بالمدينة والقرى والوحدات المحلية التابعة قرية المحلاوى، ميت مرجا، إسكندرية الجديدة، كما تم توريد 60 طن قمامة للمقلب العمومى، كما تمت أعمال الصيانة للخلايا والكشافات بمنطقة العيد، وتم أيضا رى وقص وتهذيب الأشجار بطريق الجمالية المنصورة.

قال المرسى عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة ومركز منية النصر إنه تم رفع 64 طن قمامة من جميع أنحاء المدينة، وعدد من قرى الوحدة المحلية بالمركز ونقلها إلى مقلب الوسيط بالجمالية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة ورفع الأتربة من جوانب الطرق والأرصفة والبردورات والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المدينة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية في كل من ميت الخولي مؤمن والدراكسة وميت طاهر والكورنيش ووسط المدينة والمساكن والتربية النوعية والمستشفى المركزي وأمام البنك الزراعي والشوارع الرئيسية والفرعية، ولا يوجد تراكمات هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ري الأشجار والحدائق وقص وتنسيق أشجار الزينة بالكورنيش والحدائق العامة والجزر الوسطى، وكذلك تم رش وتطهير مواقف السيارات داخل المدينة تفعيلا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، أنه استمرت أعمال التعقيم والتطهير لكافه المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية وخاصة المنشآت التى يتردد عليها المواطنون وذلك ضمن خطة الدولة الموضوعة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث تم رش وتعقيم وتطهير الأماكن الحيوية بالمدينة منها الإدارة التعليمية بأجا، وتم شن حملة رفع كافة الإشغالات من أمام الإدارة التعليمية بشارع السكة الجديدة، كما تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لرفع كفاءة الحمام العمومى أمام السنترال.

وأوضح محمد كمال حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، أنه تمت متابعة أعمال رصف شارع عباني بطول 200 متر، حيث تتم أعمال فرد ودمك طبقة السن بالشارع بداية من شارع الثورة حتى شارع محمد فريد، وذلك استعدادا لرصف الشارع وفى قطاع النظافة تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من شارع سعد زغلول وشارع الأمين والميناء البحرى والجسر الواقى وشارع الدقهلية وشارع تنيس وشارع حطين وشارع التحرير وشارع فريدة حسان وشارع محمد فريد حيث تم رفع كمية 96 طنا تم نقلها إلى المقلب الوسيط بلسا الجمالية، وتم غسيل البردورات بشارع سعد زغلول والجزر الوسطى وجانبى الطريق.

وقال طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم رفع 313 طن قمامة وأتربة من جميع أنحاء المدينة ونطاق الوحدات القروية وجميع القرى التابعة لها، ونقلها إلى المقلب العمومى، وفى قطاع الإنارة تم استكمال صيانه أعمدة الإنارة والعوازل وتركيب كشافات داخل المدينة بمنطقة الشيخ وهدان وبالوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش ورأس الخليج واستكمال تغيير الأسلاك.

وفي مجال البساتين تم استكمال تنظيف أحواض الزينة من الحشائش داخل المدينة تحت الكوبري العلوي وتنظيف ورى النافورة بميدان البحر كما استمرت أعمال التعقيم والتطهير داخل المدينة والوحدات المحلية في فترة الحظر بجميع الهيئات الحكومية والعامة والخاصة ومواقف السيارات بشربين، كما تمت متابعة تركيب خط الإنارة بقرية وتوابع أم الرزق بالتعاون مع شبكه الكهرباء لزيادة الإنارة العامة بالمنطقة.

وفى مدينه الكردى قال اللواء أحمد السنوسى رئيس المدينة انه استمرت أعمال التطهير ورش المواد المطهرة بسيارة الرش في منطقه المجمع والمصالح الحكومية الحيوية حيث تم تطهير ورش مستشفى الكردي ومبنى المطافئ والإسعاف ومكتب بريد الكردى وطريق المنصورة المطرية وعدد من شوارع المدينة الداخلية.