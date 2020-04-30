تعليم الإسماعيلية: نسبة دخول طلاب الثاني الثانوي للامتحان بلغت 100%

قال الدكتورخالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الخميس، إن نسبة دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني للغة العربية في المحافظة بلغت 100%.

وأكد "قبيصي"، على انتظام دخول طلاب الصف الثاني الثانوي وعددهم 7931 طالبا وطالبة، على منصة الاختبار الإلكتروني لمادة اللغة العربية، وذلك في أول أيام الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني على التابلت.

وتابع "قبيصي"، من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المديرية، بحضور إدارات - التعليم الثانوى - شئون الطلبة - التطوير - الإحصاء - المتابعة - مركز المعلومات، سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة وذلك منذ الصباح الباكر.

وأضاف مدير الإدارة، أن هناك تواصلا مستمرا مع الطلاب عبر الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وجروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الطلاب فى الدخول المنصة، وحال وجود أي شكاوى يتم العمل على حلها على الفور.