الصين ترد على اتهامات ترامب: لا مصلحة لنا في إسقاطك

علقت الصين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ التي أشار فيها إلى "محاولات الصين لكي يخسر الانتخابات الرئاسية القادمة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قينح شوانج، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "الانتخابات هي شأن داخلي للولايات المتحدة، بكين تأمل ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إلى داخلها".

وتأتي تصريحات الخارجية الصينية هذه؛ ردا على تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة مع "رويترز"، أمس، قائلا: "ستفعل الصين كل ما في وسعها كي أفقد هذا السباق الانتخابي"، مضيفا أنه يعتقد أن بكين تريد أن يفوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالسباق، لتخفيف الضغط الذي مارسه ترامب حيال الصين بشأن التجارة وقضايا أخرى.