إصابة 7 أشخاص بينهم أسرة كاملة في حادثين على طرق بني سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في حادثين سير متفرقين بطرق محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى مستشفي الواسطى المركزي، وبني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

وفي الحادث الأول، أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية أطواب مما أسفر عن إصابة كلا من تامر محمود يوسف، 35 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، حسام حسن يونس، 35 سنة، مصاباً بجرح قطعي باليد اليسري حوالي 7 سم، وابنه أدم، 4 سنوات، مصاباً بجروح وسحجات بالوجه.

وفى الحادث الثاني، أصيب طبيب أسنان، وزوجته، وطفليهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتبين أن المصابين هم : أحمد محمد عامر، 30 سنة، طبيب أسنان، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعليا عبد الهادي جمعة، 29 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وطفليهما داليا، عامين، ويونس، 4 سنوات مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف، مصابي الحادث الأول إلى مستشفى الواسطى المركزي، ومصابي الحادث الثاني إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.