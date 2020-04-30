أستاذ مناعة: المواطنين تفهموا معنى التعايش مع كورونا بشكل خاطئ

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، إنّه منزعج من ارتفاع الإصابات والوفيات في مصر جراء فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ المواطنين تفهموا معنى التعايش مع فيروس كورونا بشكل خاطئ، كما حذّر من استمرار الاستهتار بالإجراءات الوقائية بهذا الشكل، ستزداد الأعداد بشكل كبير بعد شهر رمضان.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، أنّ الأشخاص المضطرين للنزول للشارع يجب عليهم ارتداء كمامات، لافتا إلى أنّ هناك دراسات أشارت إلى أنّ الكمامات تقلل نسبة القطرات الحاملة للفيروس، ما يؤدي لتقليل انتشار العدوى، كما يجب زيادة الإجراءات الاحترازية، وخفض المقابلات العائلية في رمضان، موضحا أنّ الدولة مطالبة بالتوسع في إجراء التحاليل.

وأوضح أستاذ المناعة، أنّ نسبة الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا تصل إلى 7.2%، معلقا: "مينفعش نستنى العيان، لازم نوصل للمرضى.. الكل ممكن يصاب"، موضحا أنّه لا يرى داع لتخفيف الإجراءات الاحترازية، بل يجب استمرارها وتشديدها، كما هي حتى شهر مايو: "اللي بيحصل دلوقتي هنشوف عواقبه الشهر الجاي".