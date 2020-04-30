وضع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن والأحياء والشوارع والحفاظ على المعالم الحضارية التي تتميز بها محافظة الشرقية.

وأوضح المحافظ، أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق المتكامل مع الجهات المنفذة لأعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المحاور والطرق والميادين الرئيسية لتتسارع الخطى في تنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة اليومية والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية ورفع جميع الإشغالات، لإيجاد السيولة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية لاستعادة الوجه المضئ للمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تتسابق مراكز ومدن المحافظة للانتهاء من أعمال التطوير والتجميل وإعادة الشكل الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال تجميل وتطوير ورفع كفاءة الميادين ومداخل ومخارج المدينة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 440 ألف جنيها، حيث شملت الأعمال التجميل بداية من أمام الإدارة الزراعية وميدان الطيارة ومزلقان ميت حمل، بالإضافة إلى زراعة أحواض من الزهور والورود بطريق عبد المنعم رياض للحفاظ على الشكل الجمالى لمدخل مدينة الزقازيق أمام زائريها القادمين من طريق القاهرة/الزقازيق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بأعمال تطوير وتجميل بالمدينة، شملت أعمال رصف طريق "٣٩" ، شارع العروبة بمدينة مشتول السوق بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٢ مليون جنيه، شملت أعمال رصف الشارع ودهان البلدورات والأرصفة لإضافة لمسة جمالية للمدينة وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.