اتحاد السلة يطلق مبادرة لتوزيع أدوات التعقيم في قرى الغربية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بالتنسيق مع منطقة السلة، عن إطلاق مبادرة منطقة السلة لدعم الهيئات والمؤسسات بتقديم أدوات التعقيم والمطهرات لمواجهة فيروس كورونا على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونقيب الرياضيين بالغربية والمحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وسماح وهبي رئيس منطقة السلة بالغربية.