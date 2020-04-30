بعد إغلاقه احترازيا.. سلبية 59 عينة كورونا لمخالطين بمبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة

أعلنت مستشفى جامعة المنصورة، اليوم، عن ظهور نتيجة التحاليل لفيروس كورونا لجميع المحتجزين بمبنى الباطنة الخاصة بالمستشفى وتبين أن جميعها سلبية.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة، إنه تم إجراء تحاليل لعدد 59 من الطاقم الطبي والمرضى وأخذ مسحات منهم وإجراء تحاليل PCR، وجاءت نتيجة التحاليل جميعها سلبية، وذلك بعد إصابة 3 مرضى و6 من التمريض بفيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة قد أصدر قرارا، الثلاثاء الماضي، بإغلاق مبنى الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعي الرئيسي بالكامل بجميع أقسامه، كإجراء احترازي، والذي يضم أقسام "الأعصاب والمتوطنة والصدر والجلدية"، مع عزل جميع العاملين فيه احترازيا لحين فحص المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لكافة العاملين والأطقم الطبية.

وبحسب بيان الجامعة، فإنه بتاريخ 22 إبريل الجاري، دخلت مريضة لقسم الأعصاب بمستشفى الجامعة الرئيسي، وتلاحظ ارتفاع درجة حرارتها والاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، وبعد عمل الأشعات وأخذ المسحات اللازمة بواسطة فريق الترصد ومكافحة العدوى تبين إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل، وتم أخذ مسحات من المخالطين لها بالقسم تباعا على دفعات، وتبين إصابة مجموعة من المخالطين للحالة من المرضى وهيئة التمريض والأطباء المقيمين وتم نقلهم جميعا للعزل.

وذكر البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل بالأقسام التي تم عزلها وتوفير أماكن بديلة لاستقبال المرضى المترددين على هذه الأقسام لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى.