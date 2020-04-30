ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا إلى 5.8% بسبب كورونا

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، اليوم، أن أزمة كورونا الراهنة تسببت في وصول أعداد العاطلين في البلاد في أبريل الجاري إلى 644.‏2 مليون شخص بارتفاع بمقدار 308 آلاف شخص مقارنة بمارس الماضي.

وأوضحت الوكالة أن معدلات البطالة ارتفعت على نحو غير معتاد في هذا الموسم، بنسبة 7.‏0 نقطة إلى 8.‏5 في المائة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

في سياق متصل، حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أمس الأربعاء، من أنّ اقتصاد الولايات المتّحدة "سيتراجع على الأرجح إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثاني" من 2020 بسبب جائحة "كوفيد - 19".

وقال باول خلال مؤتمر صحافي: "لا نعرف بعد حجم التباطؤ الاقتصادي وّمدته وهما إلى حد كبير رهن بسرعة احتواء الفيروس"، مشدّداً على أنّ الاحتياطي الفيدرالي سيسعى إلى ضمان "انتعاش متين قدر الإمكان".

وأضاف أنّ البنك سيستخدم لتحقيق هذه الغاية كلّ الأدوات المتاحة أمامه لأنّ الاقتصاد "سيحتاج بالتأكيد إلى دعم أكبر" مما قدّم حتى الآن، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.