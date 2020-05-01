محافظ الشرقية: جادون في التخلص من مقالب القمامة العشوائية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة النظافة الموضوعة للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بمنطقة الخطارة.

وشدد محافظ الشرقية على ارتداء عمال النظافة الكمامات الواقية والقفازات، حرصًا على سلامتهم واستمرارهم فى العمل.

وأشار المحافظ بقيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بختلف المراكز خلال شهر أبريل الجاري، للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبة أكد فخري عبد العزيز مستشار المحافظة لشؤون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئي السريع،قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام، بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة، ووجهت المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي، والتنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن، وتسويرها حتى لا تتحول لمقلب قمامة مرة أخرى.

وأوضح مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر أبريل الجاري تم الانتهاء من رفع 6005 م3 قمامة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.