تكثيف أعمال النظافة ورفع أطنان المخلفات بمدن البحر الأحمر

وجه اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، بتكثيف حملات النظافة اليومية وتشغيل خطوط سير المعدات ورفع المخلفات بكافة المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، مشددا على تكثيف العمل والمرور اليومي لرصد أي تجمعات للقمامة وإزالتها.

وأفاد رئيس المدينة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه تمت أعمال النظافة اليوم بالشارع الإنشائي وشوارع عمارات الـ253، بالإضافة لأعمال النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة المخلفات وتفريغ الحاويات بقطاعات المدينة والشوارع، وكذا تكثيف أعمال النظافة بمنطقة الكمين الشمالي للمدينة ورفع مخلفات الأشجار والمخلفات الصلبة.

كما شددت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بمتابعة أعمال النظافة والرش والتطهير في ساعات حظر تنقل المواطنين، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها المدينة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى، مع رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المدينة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين.