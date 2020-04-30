حملات لإيقاف البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار توجيه الضربات المتلاحقة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وتطبيقه فرض على الجميع دون استثناء.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات المفاجئة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، للحفاظ على الأرض الزراعية وصونا لحق الدولة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، في ظل تطبيق قانون الطوارئ.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية حملاتها المفاجئة بالتنسيق مع قوات الأمن لرصد أي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف دون تراخيص قانونية.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بإزالة أعمال بناء بدون ترخيص بشارع عبدالعزيز علي، بالتعاون مع قسم شرطة ثان الزقازيق، وتمت الإزالة الكلية للبناء المخالف والتحفظ على مواد البناء وتحرير محضر ضد المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتصدي لحالة حفر جور على مساحة 80 مترا بالوحدة المحلية كفر إبراهيم العايدي، وتم ردم الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم إزالة ٨ حالات تعد على مساحة 180 مترا مخالفة ملك الري على ترعه الإسماعيلية بطريق بلبيس أبو حماد الزراعي، وإزاله حالة بشبرا النخله على مساحه 300 متر.

وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، الأولى بمنطقة الشعابنة، وهي بناء غرفة وسور بالدبش على مساحة 70 مترا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، والثانية تنفيذ قرار رقم 10968 وهو إزالة غرفة بالطين على مساحة 40 مترا بجوار كوبري المزينين وتمت الإزالة حتي سطح الأرض .

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة وتكسير قواعد بمساحة قيراط بديرب نجم، أمام الساحة الشعبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.